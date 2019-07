V Bratislave chcú opraviť električkovú trať na Americkom námestí

Rekonštrukčné práce sa majú týkať dvojkoľajovej električkovej trate na Americkom námestí a Radlinského ulici, v úseku od Špitálskej ulice po Blumentál.

Bratislava 8. júla (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) plánuje rekonštruovať časť električkovej trate na Americkom námestí a Radlinského ulici. Cena je odhadovaná na tri milióny eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



