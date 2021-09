V Bratislave chystajú v rámci týždňa mobility cyklojazdu

Bratislava 16. septembra (TASR) - Deň otvorených dverí Dopravného podniku Bratislava, cyklojazdy, trhy, hudobné vystúpenia i diskusie. Aj to si pripravili niektoré samosprávy v Bratislavskom kraji pre obyvateľov v rámci tohtoročného Európskeho týždňa mobility (16. - 22. 9.).



V Bratislave otvorí v sobotu (18. 9.) svoje brány Dopravný podnik Bratislava. V areáli vozovne Jurajov dvor priblíži verejnosti fungovanie podniku. Návštevníci si budú môcť prezrieť súčasné i historické vozidlá mestskej hromadnej dopravy, ich výpravu či údržbu, ako aj priestory depa. V sobotu je v hlavnom meste plánovaná aj cyklojazda cez bratislavské mosty so začiatkom o 17.30 h na Tyršovom nábreží pri priestoroch Cyklokuchyne. Jazda má byť podľa organizátorov vhodná aj pre rodiny s deťmi a bude v sprievode bratislavskej mestskej polície.



Mesto Pezinok sa týždeň mobility rozhodlo osláviť prezentáciou Pezinčanov. Na Ulici M. R. Štefánika a Radničnom námestí od soboty do stredy (22. 9.) pripravilo pre obyvateľov program, ktorý bude prezentáciou talentovaných Pezinčanov. Pre podujatie mesto uzavrie parkovisko na Radničnom námestí a Ulicu M. R. Štefánika. "Uzavretím ulice a námestia chceme podporiť túto celoeurópsku akciu a zároveň pešiu dopravu. Tento priestor využijeme na bezplatnú prezentáciu našich domácich podnikateľov a šikovných ľudí," uviedol na webe mesta primátor Pezinka Igor Hianik. Program sa bude konať na rôznych častiach ulice a námestia. Pripravené sú koncerty, premietanie filmov, cvičenie, výuka tanca i diskusie na dôležité mestské témy.



V meste Senec sa v rámci Európskeho týždňa mobility zamerajú aj na prevenciu. V piatok (17. 9.) chystajú nočnú cyklojazdu. V pondelok (20. 9.) zas cyklojazdu za pamiatkami mesta.



Európsky týždeň mobility sa každoročne koná od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklodoprava, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta na život a prácu. Tohtoročným heslom kampane je "Buďme zdraví, cestujme ekologicky".