NAHÁŇAČKA: Muž bez dokladov sa premával na ukradnutej motorke

Bratislava 18. októbra (TASR) - Policajti v nedeľu (17. 10.) v noci chytili v Bratislave motorkára, ktorý mal zákaz šoférovania a jazdil na ukradnutej motorke z Rakúska. Na jeho zadržanie museli policajti použiť aj varovný výstrel do vzduchu. Informoval o tom hovorca bratislavskej polície Michal Szeiff.



Vodiča spozorovali policajti počas služby v nedeľu krátko po 3.00 h na Staromestskej ulici v Bratislave. Rozhodli sa ho zastaviť a skontrolovať. Avšak po použití svetelného znamenia "stoj" na ulici Palisády vodič zrýchlil a začal hliadke unikať vysokou rýchlosťou späť na Staromestskú ulicu, hovorí Szeiff.



"Na Zochovej ulici vodič prešiel do protismeru a odmietal zastaviť hliadke aj napriek jej opakovaným znameniam na zastavenie. Tie vodič ignoroval," uviedol hovorca. Vodič pokračoval jazdou v protismere cez Hodžovo námestie a Mýtnu ulicu v smere na Račianske mýto. Policajti podľa Szeiffa vodiča vyzývali na zastavenie pomocou výstražných svetiel a zvukov, tie však ignoroval.



Na Račianskej ulici chcel vodič s motocyklom prejsť na obrubník, tam spomalil. Policajt vyšiel z auta a chcel motorkára zadržať, ten začal klásť odpor a fyzicky zaútočil, opisuje Szeiff. "Z miesta chcel utiecť preč, na čo člen hliadky využil oprávnenie v zmysle zákona o Policajnom zbore a použil varovný výstrel do vzduchu. Až po jeho použití si muž ľahol na zem a boli mu uložené putá," priblížil.



Muž bol následne eskortovaný na príslušné policajné oddelenie. "Počas prenasledovania unikajúceho vozidla nedošlo k zraneniu iných účastníkov cestnej premávky, poškodeniu vozidiel alebo spôsobeniu inej škody," poznamenal Szeiff.