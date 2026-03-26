V Bratislave či Košiciach sa koná deň učiteľov nemčiny
Deň učiteľov nemčiny sa etabloval ako platforma podpory profesionálneho rozvoja učiteľov nemčiny a koná sa od roku 2023 už štvrtýkrát.
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - V Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici sa štvrtýkrát koná deň učiteľov nemčiny. Určený je pre všetkých učiteľov nemčiny a pre študentov magisterského štúdia učiteľských odborov. TASR o tom informovali z Goetheho inštitútu, ktorý podujatie organizuje.
V hlavnom meste sa podujatie koná v Goetheho inštitúte na Panenskej ulici, v Banskej Bystrici a Košiciach v Štátnej vedeckej knižnici. Tohtoročná téma podujatia je „Živá výučba gramatiky - rozmanitosť, ktorá funguje“. V rámci programu sa uskutočňujú prednášky, workshopy, ale aj networking.
