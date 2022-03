Vallo: V Bratislave dokončujú asistenčné centrum pre utečencov

Bratislava 25. marca (TASR) - V Bratislave dokončujú veľkokapacitné asistenčné centrum pomoci pre utečencov z Ukrajiny. Otvoria ho v pondelok (28. 3.) v priestoroch bývalej dočasnej autobusovej stanice na Bottovej ulici. Vo videu na sociálnej sieti to oznámil bratislavský primátor Matúš Vallo.



Centrum má podľa neho poskytnúť utečencom kompletnú pomoc. "Chceme tu skoncentrovať všetko, čo utečencom pomôže," priblížil Vallo s tým, že okrem stravy tam nájdu aj potrebné informácie, priestor na oddych a vybavenie si potrebnej dokumentácie. Oddelenie tam bude mať aj cudzinecká polícia.



Utečenci budú mať v centre k dispozícii právnu, psychologickú či sociálnu pomoc, taktiež v ňom budú i detské kútiky či tlmočníci. Pôsobiť tam budú neziskové organizácie a svojich zástupcov tam bude mať aj štát.



Centrum, ktoré podľa primátora vzniklo v spolupráci mesta, štátu, neziskového i súkromného sektora, by podľa odhadov malo dokázať obslúžiť v prípade potreby až 2500 ľudí za deň.



Bude mať dve hlavné zložky. "Starostlivosť o ľudí, ktorí sem prídu vyčerpaní po dlhej ceste a dostanú potrebnú pomoc. Zároveň chceme poskytnúť toto miesto ukrajinskej komunite, ktorá už v Bratislave je, na stretávanie sa. Odhadujeme, že do hlavného mesta prišlo v posledných týždňoch zhruba 10.000 ľudí z Ukrajiny," spresnil Vallo.



Vybraná lokalita v priestoroch bývalej dočasnej autobusovej stanici na Bottovej je podľa magistrátu ideálna z pohľadu logistiky, dopravy i kvalitného zázemia. Bratislava má nateraz plne funkčný infopoint na hlavnej železničnej stanici, ktorého kapacita sa posilnila.