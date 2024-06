V Bratislave dominovalo PS so ziskom 47,35 percenta hlasov

Bratislava 10. júna (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu (EP) vyhralo v Bratislave hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 47,35 percenta hlasov. Na druhom mieste sa v hlavnom meste SR umiestnil Smer-SD, ktorý získal 17,31 percenta hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Tretie miesto obsadila v Bratislave SaS so ziskom 8,41 percenta. Nasledujú Republika (7,51 percenta), Demokrati (5,68 percenta) a nad päť percent hlasov získalo aj KDH (5,49 percenta). Viac ako jedno percento hlasov získali v tomto územnom obvode i Hlas-SD (3,47 percenta) a koalícia Slovensko, Za ľudí (1,17 percenta).



Hnutie Progresívne Slovensko vyhralo vo všetkých piatich bratislavských okresoch. Volebná účasť dosiahla v Bratislave 46,64 percenta.



V Bratislavskom kraji zvíťazilo PS pred Smerom-SD





Najviac hlasov vo voľbách do Európskeho parlamentu získalo v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) hnutie Progresívne Slovensko (PS), so ziskom 44,87 percenta hlasov. Volebná účasť bola v BSK najvyššia na Slovensku. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sobotňajších (8. 6.) volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



PS volilo v BSK viac ako 114.000 voličov. Na druhom mieste v rámci kraja skončila strana Smer-SD so ziskom 18,21 percenta. Nasledovali Republika (8,33 percenta), SaS (8,09 percenta), Demokrati (5,78 percenta) a KDH so ziskom 5,44 percenta.



Viac ako jednopercentnú podporu voličov získali aj Hlas-SD (3,76 percenta), koalícia Slovensko, Za ľudí (1,32 percenta) a SNS (1,11 percenta).



PS zvíťazilo vo všetkých okresoch BSK. Na eurovoľbách sa v BSK zúčastnilo 258.242 voličov, čo predstavuje volebnú účasť 44,53 percenta. Najvyššia bola v Bratislave (46,64 percenta), najnižšia v okrese Malacky (35,46 percenta).