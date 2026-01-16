Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÁŽNA NEHODA V BRATISLAVE: Dvaja ľudia skončili v nemocnici

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Podľa doterajších informácií vodička vozidla značky Suzuki pri prejazde zákrutou z doposiaľ presne nezistených príčin prešla do protismernej časti vozovky a čelne narazila do oproti idúceho vozidla.

Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - V Bratislave došlo v piatok na križovatke ulíc Krasovského a Einsteinová k čelnej zrážke dvoch osobných áut. V dôsledku nehody previezli vodičku jedného z vozidiel aj maloletého chlapca, nachádzajúceho sa v jej aute, na ošetrenie do nemocnice. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

Podľa doterajších informácií vodička vozidla značky Suzuki pri prejazde zákrutou z doposiaľ presne nezistených príčin prešla do protismernej časti vozovky a čelne narazila do oproti idúceho vozidla značky Opel,“ priblížil Szeiff.

Premávku v uvedenom úseku usmerňujú dopravní policajti. Vyšetrovaním presných príčin nehody sa zaoberá polícia.

