V Bratislave došlo v uplynulých dňoch k viacerým vlámaniam do áut
Páchatelia využívajú krátku neprítomnosť vodičov.
Autor TASR
Bratislava 20. februára (TASR) - Bratislavskí policajti zaznamenali v uplynulých dňoch niekoľko prípadov, pri ktorých došlo k vlámaniu do motorových vozidiel najmä v ranných a poobedných hodinách. Páchatelia využívajú krátku neprítomnosť vodičov, ktorí sa od vozidla vzdialia „len na chvíľu“. Dva prípady eviduje polícia aj za štvrtok (19. 2.), keď si vodičky nechali na sedle spolujazdca svoje peňaženky či kabelky. Vzniknutá škoda v oboch prípadoch presiahla 1000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Takéto prípady sa stali aj počas včerajšieho dňa, a to v ranných hodinách v čase okolo 7.30 h a následne v popoludňajších hodinách v čase okolo 15.30 h na uliciach Haburská a Šalviová, kde došlo k rozbitiu sklenenej výplne na predných dverách vozidiel na strane spolujazdca a následnému odcudzeniu osobných vecí,“ spresnila Bartošová. Oba prípady teda spája krátky čas, počas ktorého sa vodiči vzdialili od vozidla len na nevyhnutný čas.
Polícia začala v týchto prípadoch trestné stíhanie pre prečin krádeže, za čo páchateľom v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.
Polícia v tejto súvislosti odporúča vodičom, aby si nenechávali vo vozidle žiadne osobné a cenné veci, a to ani na krátky čas. „Kabelky, batohy, notebooky či mobilné telefóny nenechávajte na sedadlách ani pod nimi. Veci neschovávajte ani pod sedadlá - páchateľ často sleduje, kam ich pred odchodom ukladáte,“ upozornila Bartošová.
Pripomína, že odcudzenie osobných dokladov môže viesť k ich ďalšiemu zneužitiu. Dodáva, že v prípade, ak si niekto všimne podozrivú osobu pohybujúcu sa medzi zaparkovanými vozidlami, má ihneď kontaktovať políciu na čísle 158.
