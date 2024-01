V Bratislave eviduje opäť častejší výskyt diviakov v intraviláne

Bratislava 16. januára (TASR) - Po krátkej odmlke v posledných týždňoch vyrážajú diviaky opäť čoraz častejšie do osídlených častí Bratislavy. Ich zvýšený pohyb v intraviláne mesta, najmä v neskorých večerných a nočných hodinách, eviduje aj bratislavská mestská polícia. Minulý týždeň sa objavili v Dúbravke. Informuje o tom na svojom webe.



"Prijali sme tri hlásenia o stádach diviakov pohybujúcich sa medzi domami v oblasti Švantnerovej a Agátovej ulice, ako aj Ulice M. Schneidera-Trnavského. Hliadkam sa ich podarilo opatrne zahnať späť do lesa," približuje polícia.



Diviaky sa často objavujú v rôznych bratislavských mestských častiach. V prípade, ak niekto natrafí v meste na diviaky, zabúdať by nemal na dodržiavanie základných pravidiel. Mestská polícia pripomína, že prvoradá je vlastná bezpečnosť, k diviakom sa preto netreba približovať.



"Zbytočne na seba neupozorňujte, nesnažte sa ich odplašiť sami, nefoťte ich ani nenatáčajte," odkazuje mestská polícia. Neodporúča ani hádzať do nich kamene či iné predmety. Dobrý nápad nie je ani pokus prejsť priamo pomedzi stádo. Prejsť treba buď na druhú stranu cesty, alebo ich obísť. Obozretnosť sa týka aj psičkárov, svoje psy by mali mať na vôdzke.



"Ak sa cítite ohrození, privolajte bezodkladne hliadku mestskej alebo štátnej polície," pripomína s tým, že linka mestskej polície 159 je nonstop k dispozícii.