V Bratislave evidujú ďalšie dve nehody s účasťou vodičov kolobežiek

Bratislava 14. júna (TASR) - V Bratislave došlo v utorok (13. 6.) k ďalším dvom prípadom dopravných nehôd, ktorých účastníkmi boli vodiči elektronických kolobežiek. Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na ohľaduplnosť a dodržiavanie predpisov a pravidiel cestnej premávky. Informuje o tom na sociálnej sieti.



V prvom prípade narazil vodič kolobežky zozadu do chodkyne na pešej zóne na Rybárskej ulici. Chodkyňa po zrážke spadla na zem a následne ju so zraneniami previezli do nemocnice na ošetrenie. "Neznámy vodič kolobežky z miesta po zrážke odišiel," konštatuje polícia. V nemocnici skončil aj cyklista, ktorý sa zrazil s vodičom kolobežky na výjazde z Pribinovej ulice smerom na Starý most.



Obe dopravné nehody polícia v súčasnosti vyšetruje. Zároveň apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli ohľaduplní a dostatočne predvídali. Zdôrazňuje rešpektovanie a dodržiavanie dopravných predpisov.