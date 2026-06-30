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V Bratislave evidujú nápor na kúpaliskách, apelujú na zodpovednosť
Mestská organizácia zaujala taktiež stanovisko k úmrtiu dvoch zahraničných návštevníkov na Zlatých pieskoch.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Mestská Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislava eviduje na mestských kúpaliskách v týchto dňoch mimoriadny nápor návštevníkov. Personálne preto posilnili ich prevádzku aj záchrannú službu. Zároveň však apeluje aj na zodpovednosť samotných návštevníkov. TASR o tom informoval Peter Filo zo STaRZ.
„Naši zamestnanci robia všetko, čo je v ich silách, aby zabezpečili bezpečný a plynulý chod areálov. Aj vďaka ich práci sa zatiaľ zaobišli bez vážnejších incidentov,“ skonštatoval Filo.
Pripomína však, že veľmi dôležitá je aj zodpovednosť samotných návštevníkov. Mestská organizácia ich preto opätovne vyzýva, aby sa správali ohľaduplne a riadili sa odporúčaniami odborníkov, najmä v súvislosti s extrémnymi horúčavami.
Mestská organizácia zaujala taktiež stanovisko k úmrtiu dvoch zahraničných návštevníkov na Zlatých pieskoch. K tragickej udalosti podľa nej došlo mimo areálu prírodného kúpaliska STaRZ, v časti jazera, kde je kúpanie na vlastnú zodpovednosť a bez dozoru plavčíkov. „Aj preto považujeme za dôležité opätovne apelovať na verejnosť, aby k takémuto kúpaniu pristupovala s maximálnou zodpovednosťou, zvážila svoje plavecké schopnosti, zdravotný stav a nepodceňovala riziká spojené s pobytom vo vode,“ odkázal Filo.
V správe mestskej organizácie STaRZ sú letné kúpaliská Rosnička v Dúbravke, Tehelné pole v Novom Meste, Lamač v Lamači, Rača a Krasňany v Rači, Mičurin v Starom Meste a Delfín a prírodné kúpalisko Zlaté piesky v Ružinove. V lete je k dispozícii aj Mestská plaváreň Pasienky.
„Naši zamestnanci robia všetko, čo je v ich silách, aby zabezpečili bezpečný a plynulý chod areálov. Aj vďaka ich práci sa zatiaľ zaobišli bez vážnejších incidentov,“ skonštatoval Filo.
Pripomína však, že veľmi dôležitá je aj zodpovednosť samotných návštevníkov. Mestská organizácia ich preto opätovne vyzýva, aby sa správali ohľaduplne a riadili sa odporúčaniami odborníkov, najmä v súvislosti s extrémnymi horúčavami.
Mestská organizácia zaujala taktiež stanovisko k úmrtiu dvoch zahraničných návštevníkov na Zlatých pieskoch. K tragickej udalosti podľa nej došlo mimo areálu prírodného kúpaliska STaRZ, v časti jazera, kde je kúpanie na vlastnú zodpovednosť a bez dozoru plavčíkov. „Aj preto považujeme za dôležité opätovne apelovať na verejnosť, aby k takémuto kúpaniu pristupovala s maximálnou zodpovednosťou, zvážila svoje plavecké schopnosti, zdravotný stav a nepodceňovala riziká spojené s pobytom vo vode,“ odkázal Filo.
V správe mestskej organizácie STaRZ sú letné kúpaliská Rosnička v Dúbravke, Tehelné pole v Novom Meste, Lamač v Lamači, Rača a Krasňany v Rači, Mičurin v Starom Meste a Delfín a prírodné kúpalisko Zlaté piesky v Ružinove. V lete je k dispozícii aj Mestská plaváreň Pasienky.