V Bratislave evidujú vyšší počet krádeží autobatérií z vozidiel
V piatom bratislavskom okrese evidujú k štvrtku dva prípady.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Bratislavskí policajti evidujú v posledných dňoch zvýšený počet krádeží autobatérií z motorových vozidiel konkrétnej značky. Krádeže registrujú na území okresov Bratislava II a Bratislava V. Informovali o tom na sociálnej sieti.
„Doposiaľ neznámi páchatelia sa zamerali na konkrétne dva modely, a to RAV 4 a C-HR, pričom na území druhého bratislavského okresu evidujeme celkovo šesť prípadov, k spáchaniu ktorých došlo na uliciach Komárnická, Drieňová a Trebišovská,“ uviedla polícia.
V piatom bratislavskom okrese evidujú k štvrtku dva prípady. Došlo k nim na uliciach Jasovská a Žehrianska.
„Zo strany príslušných útvarov Okresných riaditeľstiev Policajného zboru v Bratislave II a Bratislave V sú v tejto súvislosti vedené trestné stíhania pre trestné činy krádeže spáchané v súbehu s trestnými činmi poškodzovania cudzej veci. Na objasnení týchto skutkov policajti intenzívne pracujú,“ uzavrela polícia.
