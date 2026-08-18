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V Bratislave evidujú zatiaľ jednu podanú kandidátku na primátora
Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta musí byť aj listina podpísaná voličmi. Minimálny počet závisí od počtu obyvateľov.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Zapisovateľka mestskej volebnej komisie (MVK) hlavného mesta Oľga Huráková eviduje k utorku pre voľby do orgánov samosprávy mesta Bratislava jednu kandidátnu listinu na primátora Bratislavy. Zároveň jej boli doručené dve kandidátne listiny na poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ). Uviedla pre TASR.
V prípade voľby primátora Bratislavy eviduje jednu kandidátnu listinu nezávislého kandidáta. V prípade voľby mestských poslancov je jedna kandidátna listina nezávislého kandidáta a jedna kandidátna listina politickej strany. Bratislavčana si v októbrových voľbách budú voliť dokopy 45 poslancov.
Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta musí byť aj listina podpísaná voličmi. Minimálny počet závisí od počtu obyvateľov. Pri mestách nad 100.000 obyvateľov je to najmenej 1000 podpisov v prípade kandidatúry na poslanca MsZ či primátora. Týka sa to tak aj Bratislavy, ktorá k 24. júnu evidovala 468.290 obyvateľov.
Kandidatúru na primátora Bratislavy ako nezávislí ohlásili dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, Ľubomír Geci, Miroslav Heredoš a šéf rezortu dopravy Jozef Ráž, kandidatúru ohlásila aj predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová, súčasný dvojnásobný primátor Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati) a bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj).
Čahojová pre TASR potvrdila, že má vyzbieraný dostatočný podpis podpisov. Geci pre TASR uviedol, že potrebný počet podpisov sa mu nepodarilo vyzbierať, pričom aktuálne sú v hre viaceré možnosti, avšak možnosť kandidatúry ako nezávislý padá. Heredoš pre TASR uviedol, že má vyzbieraných 880 podpisov a v ich zbere pokračuje. Ráž začiatkom augusta vo videu informoval, že podáva kandidátnu listinu s takmer 3000 podpismi.
Uchádzači o posty v októbrových spojených samosprávnych voľbách majú posledný týždeň na predloženie kandidátnych listín. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Najneskorší termín je utorok 25. augusta. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
V prípade voľby primátora Bratislavy eviduje jednu kandidátnu listinu nezávislého kandidáta. V prípade voľby mestských poslancov je jedna kandidátna listina nezávislého kandidáta a jedna kandidátna listina politickej strany. Bratislavčana si v októbrových voľbách budú voliť dokopy 45 poslancov.
Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta musí byť aj listina podpísaná voličmi. Minimálny počet závisí od počtu obyvateľov. Pri mestách nad 100.000 obyvateľov je to najmenej 1000 podpisov v prípade kandidatúry na poslanca MsZ či primátora. Týka sa to tak aj Bratislavy, ktorá k 24. júnu evidovala 468.290 obyvateľov.
Kandidatúru na primátora Bratislavy ako nezávislí ohlásili dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, Ľubomír Geci, Miroslav Heredoš a šéf rezortu dopravy Jozef Ráž, kandidatúru ohlásila aj predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová, súčasný dvojnásobný primátor Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati) a bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj).
Čahojová pre TASR potvrdila, že má vyzbieraný dostatočný podpis podpisov. Geci pre TASR uviedol, že potrebný počet podpisov sa mu nepodarilo vyzbierať, pričom aktuálne sú v hre viaceré možnosti, avšak možnosť kandidatúry ako nezávislý padá. Heredoš pre TASR uviedol, že má vyzbieraných 880 podpisov a v ich zbere pokračuje. Ráž začiatkom augusta vo videu informoval, že podáva kandidátnu listinu s takmer 3000 podpismi.
Uchádzači o posty v októbrových spojených samosprávnych voľbách majú posledný týždeň na predloženie kandidátnych listín. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Najneskorší termín je utorok 25. augusta. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.