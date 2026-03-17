V Bratislave havaroval autobus, vodiči na D2 stratia desiatky minút
Dopravný servis hlási zdržanie aj na diaľnici D1, kde je na vjazde do hlavného mesta kolóna na približne 15 minút.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Na bratislavskom úseku diaľnice D2 vo výjazde na Patrónku smerom z Lamača havaroval v utorok ráno autobus. Vodiči sa v kolóne zdržia približne 40 minút. Obísť to môžu cez Záhorskú Bystricu a Lamač, kde stratia polhodinu. Štyridsaťminútové kolóny sa tvoria aj na Devínskej ceste smerom na Botanickú. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna Slovenského rozhlasu.
Petra Klimešová z oddelenia komunikácie a marketingu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR pre TASR potvrdila, že na miesto vyslali ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. „Zásah aktuálne prebieha,“ doplnila.
Dopravný servis hlási zdržanie aj na diaľnici D1, kde je na vjazde do hlavného mesta kolóna na približne 15 minút. Rovnaká situácia je na starej ceste zo Senca do Bratislavy. So zdržaním treba počítať aj v Rovinke, desať minút, a rovnaký čas si treba pripraviť v Mlynskej doline smerom na Patrónku.
Petra Klimešová z oddelenia komunikácie a marketingu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR pre TASR potvrdila, že na miesto vyslali ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. „Zásah aktuálne prebieha,“ doplnila.
Dopravný servis hlási zdržanie aj na diaľnici D1, kde je na vjazde do hlavného mesta kolóna na približne 15 minút. Rovnaká situácia je na starej ceste zo Senca do Bratislavy. So zdržaním treba počítať aj v Rovinke, desať minút, a rovnaký čas si treba pripraviť v Mlynskej doline smerom na Patrónku.