Sobota 9. máj 2026
V Bratislave horel autobus, škodu predbežne vyčíslili na 15.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Hasiči v piatok (8. 5.) večer zasahovali pri požiari autobusu na Einsteinovej ulici v Bratislave. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha. Následkom požiaru vznikla majiteľovi vozidla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 15.000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali a následne zlikvidovali viacerými hasebnými prúdmi. Pri udalosti zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,“ priblížili hasiči.
