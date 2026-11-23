< sekcia Regióny
V Bratislave horela drevená chatka, príčinu požiaru vyšetrujú
Hasiči dodali, že príčina vzniku požiaru a výška priamej materiálnej škody spôsobenej požiarom sú v štádiu zisťovania.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Hasiči zasahovali v pondelok ráno pri požiari drevenej chatky na Vlárskej ulici v bratislavskom Novom Meste. Po príjazde na miesto vykonaným prieskumom zistili, že požiar drevenej stavby s rozlohou asi 90 štvorcových metrov je už plne rozvinutý, pričom horel aj okolitý porast. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali a postupne zlikvidovali použitím dvoch hasebných prúdov,“ spresnilo. Po kontrole požiariska a vykonaní záverečného prieskumu sa hasičské jednotky vrátili na hasičskú stanicu.
Hasiči dodali, že príčina vzniku požiaru a výška priamej materiálnej škody spôsobenej požiarom sú v štádiu zisťovania.
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali a postupne zlikvidovali použitím dvoch hasebných prúdov,“ spresnilo. Po kontrole požiariska a vykonaní záverečného prieskumu sa hasičské jednotky vrátili na hasičskú stanicu.
Hasiči dodali, že príčina vzniku požiaru a výška priamej materiálnej škody spôsobenej požiarom sú v štádiu zisťovania.