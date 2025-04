V Bratislave horelo auto, premávku riadi polícia

Bratislava 4. apríla (TASR) - V Bratislave na Račianskej ulici pri stanici Vinohrady smerom do centra je osobné auto po požiari. Premávku polícia odkláňa cez protismer. Vodiči sa v úseku zdržia v oboch smeroch. Na sociálnej sieti o tom informoval dopravný servis Zelená vlna STVR.



„Pre horiace auto pri železničnej zastávke Vinohrady je neprejazdná Račianska v smere do mesta a z mesta do Rače upchatá. Od úseku Pekná cesta po Mladú Gardu odporúčame vodičom vyhnúť sa Račianskej,“ priblížil na sociálnej sieti starosta bratislavskej mestskej časti Rača Michal Drotován. Dodal, že pravdepodobne išlo o plynové auto, ktoré začalo horieť na križovatke. Hasiči ho podľa Drotována uhasili a nehrozí výbuch.