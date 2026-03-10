< sekcia Regióny
V Bratislave horelo niekoľko áut, nie je vylúčené cudzie zavinenie
Výška spôsobenej škody podľa predbežného odhadu presahuje sumu prevyšujúcu 50.000 eur.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Polícia a hasiči v pondelok (9. 3.) zasahovali pri požiari áut na Kmeťovom námestí v Bratislave. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová. Výška škody je podľa predbežného odhadu viac ako 50.000 eur, pričom nie je vylúčené ani cudzie zavinenie.
„Krátko pred polnocou boli policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I vyslaní k požiaru na Kmeťovo námestie, kde malo vo vnútrobloku obytného domu horieť niekoľko zaparkovaných motorových vozidiel. Na miesto sa policajti dostavili spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ktorí požiar uhasili,“ priblížila Bartošová.
Hasiči po uhasení zistili, že došlo k zhoreniu osobného motorového vozidla, pričom požiar poškodil aj ďalších päť osobných motorových vozidiel. Okrem vozidiel došlo aj k obhoreniu fasády. „Na miesto sa dostavil aj psovod a zisťovateľ príčin vzniku požiaru, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie. Výška spôsobenej škody podľa predbežného odhadu presahuje sumu prevyšujúcu 50.000 eur,“ objasnila hovorkyňa s tým, že vyšetrovaním presných príčin vzniku požiaru sa zaoberá polícia.
