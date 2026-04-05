Po požiari skladu v Bratislave je zranený jeden človek
Bratislava 5. apríla (TASR) - Bratislavskí hasiči v nedeľu popoludní zasahujú na ulici Stará Vajnorská pri požiari skladu v tesnej blízkosti ubytovne. Evakuovali z nej približne 30 ľudí. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Udalosť sa podľa neho aktuálne zaobišla bez zranení.
Hasiči v sklade hasia strechu i vnútorné priestory. „Na mieste zasahuje výšková technika a situáciu monitorujeme aj z výšky pomocou dronu. Do zásahu je zapojená aj protiplynová služba,“ uviedli na sociálnej sieti.
Po nedeľnom požiari skladu na ulici Stará Vajnorská v Bratislave je zranený jeden človek. Nadýchal sa splodín horenia. Celkovo bolo evakuovaných približne 150 osôb. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Ako hasiči priblížili, požiar im nahlásili krátko po 14.00 h. Z vnútorných priestorov jednopodlažného skladu sa rozšíril aj do konštrukcie strechy. Termokamerou potvrdili viacero ohnísk.
„Na mieste zasahovalo 40 príslušníkov Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy s 11 kusmi techniky, spolu s členmi Dobrovoľných hasičských zborov obcí Ružinov, Staré Mesto, Rača, Petržalka, Rusovce a Ivanka pri Dunaji. Ešte pred príchodom hasičov sa z vedľajšej ubytovne samoevakuovalo približne 30 osôb. Jednu osobu hasiči z objektu vyniesli. Podľa odhadu polície bolo celkovo evakuovaných približne 150 osôb,“ uviedol zbor.
Hasičom sa požiar podarilo uhasiť tesne pred 17.00 h. Popri hasení museli rozobrať strechu. Zasahovala aj výšková technika.
Na miesto bol podľa HaZZ privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. V tomto prípade išlo o nedbanlivé konanie neznámej osoby.
