V Bratislave i pri vstupe do hlavného mesta sa tvoria kolóny

Bratislava 16. mája (TASR) - Doprava v Bratislave i smerom do hlavného mesta sa v pondelok ráno opäť mierne komplikuje. Na niektorých miestach sa tvoria kolóny. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.



Vodiči si zhruba desať minút postoja napríklad na bratislavskej diaľnici D1 od nákupného centra na Ivanskej ceste v smere na Prístavný most do Petržalky.



Na ceste z Rovinky do Bratislavy treba počítať približne s 15-minútovým zdržaním. Približne desať minút si postoja vodiči pri vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom od Malaciek, ale aj na starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy.