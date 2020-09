V Bratislave i Trnavskom kraji umožní MHD cestu za kultúrou

Bratislava 17. septembra (TASR) – Držitelia ročného predplatného lístka na mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Bratislave budú môcť využiť bezplatný jednorazový vstup do Historického múzea Slovenského národného múzea (SNM) na Bratislavskom hrade. Benefit platí pre tých, ktorí si ročnú "električenku" obstarajú v kamenných predajniach Dopravného podniku Bratislava (DPB).



"Lístok platí pre jednu osobu, akcia trvá do distribúcie všetkých vstupeniek," pripomína dopravca na sociálnej sieti, ktorý akciu spustil v úvodný deň tohtoročného Európskeho týždňa mobility (ETM).



Podobnú akciu spustil v rámci ETM i Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý za využitie prímestskej dopravy počas tohto týždňa umožní vstup do kultúrnych inštitúcií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V šiestich múzeách, štyroch knižniciach a dvoch galériách sa až do 16. októbra stačí preukázať cestovným lístkom s dátumom medzi 16. a 22. septembrom 2020.