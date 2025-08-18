Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. august 2025
V Bratislave je pre sanáciu brala úplne uzavretá Devínska cesta

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Uzávera potrvá do štvrtkového(21. 8.) večera.

Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - V Bratislave je pre sanáciu brala úplne uzavretá Devínska cesta. Obchádzka vedie cez Devínsku Novú Ves. Na sociálnej sieti na to upozornila Zelená vlna STVR.

„Uzávera potrvá do štvrtkového(21. 8.) večera. Po zmenených trasách premáva aj mestská hromadná doprava,“ napísal dopravný servis.
