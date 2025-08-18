< sekcia Regióny
V Bratislave je pre sanáciu brala úplne uzavretá Devínska cesta
Uzávera potrvá do štvrtkového(21. 8.) večera.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - V Bratislave je pre sanáciu brala úplne uzavretá Devínska cesta. Obchádzka vedie cez Devínsku Novú Ves. Na sociálnej sieti na to upozornila Zelená vlna STVR.
„Uzávera potrvá do štvrtkového(21. 8.) večera. Po zmenených trasách premáva aj mestská hromadná doprava,“ napísal dopravný servis.
