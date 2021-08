V Bratislave zaočkovali prvou dávkou 74 % ľudí nad 50 rokov

Bratislava 23. augusta (TASR) - V Bratislave je vo vekovej kategórii ľudí nad 50 rokov 74-percentná zaočkovanosť prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Oznámil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že aj vďaka tomuto číslu sa znižuje farba COVID semaforu o jeden stupeň, a preto je Bratislava ešte stále v zelenej farbe.



"Keď sa z tejto vekovej kategórie rozhodne plne zaočkovať ešte jedno percento Bratislavčaniek a Bratislavčanov, podľa nového COVID automatu sa farba nášho okresu bude vždy znižovať o dva stupne a nemali by sme sa už dostať do horšej ako červenej farby semaforu," vyhlásil primátor na sociálnej sieti.



Pre očkovaných to bude podľa jeho slov znamenať stále veľkú slobodu pohybu, a tiež možnosť konania hromadných podujatí bez obmedzení. Vallo tvrdí, že aj toto môže byť presvedčivý dôvod pre tých, ktorí doteraz nenašli dôvod pre zaočkovanie sa, alebo svoje rozhodnutie ešte stále odkladajú.







Minulý týždeň bratislavský primátor informoval, že je v Bratislave prvou dávkou vakcíny proti COVID-19 zaočkovaných 59,4 percenta obyvateľov. Druhú dávku vakcíny dostalo už 56,5 percenta Bratislavčanov. Hlavné mesto chce dosiahnuť kolektívnu imunitu proti ochoreniu. Na dosiahnutie tohto cieľa je podľa magistrátu potrebné, aby bolo zaočkovaných aspoň 75 percent obyvateľov Bratislavy. Túto hranicu si určilo mesto po konzultácii s odborníkmi.