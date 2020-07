V Bratislave je výstava členov UBS k 30. výročiu obnovenia spolku

Bratislava 1. júla (TASR) - Bratislavská Galéria Pálffy na Zámockej ulici je od stredy miestom výstavy Deväťdesiatdeväť UBS 1990 - 2020. Ide o výberovú výstavu členov Umeleckej besedy slovenskej (UBS) k 30. výročiu obnovenia činnosti spolku, ktorý budúci rok oslávi storočnicu. Do 22. júla na nej prezentuje svoje diela 60 autorov najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku.



"Za tie roky takmer niet na Slovensku galérie a výstavnej sály, kde by nebola naša spolková výstava alebo výstava niektorého z našich členov," uvádza v katalógu k výstave starosta UBS Emil Semanco. Spolok v spolupráci so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí, slovenskými inštitútmi UBS, predstavil tvorbu svojich členov aj vo viacerých mestách v zahraničí.



"Umelecká beseda slovenská patrí medzi najstaršie umelecké spolky na Slovensku," priblížil na vernisáži kurátor Štefan Zajíček históriu združenia. Konštatoval, že UBS je spolok výtvarníkov, ktorý bol v predvojnovom období najvýraznejší počtom členov, rozhľadenosťou po svete, ale aj širokou výtvarnou výstavnou aktivitou: "Tvoril chrbtovú kosť výtvarnej výstavnej aktivity prvej Československej republiky."



Popri výstavnej činnosti pripomenula aj iné aktivity spolku kurátorka Marta Hučková-Kocianová: "Nezabudnuteľných je desať ročníkov maliarskych plenérov na hornej Orave, kde z darovaných diel vznikla galéria v Námestove." Pozitívne zhodnotila tiež päť ročníkov medzinárodných maliarskych plenérov v Zázrivej, kde vznikla galéria v centre obce, a v Terchovej sa z medzinárodných sochárskych sympózií zrodila galéria plastík pri Kostole sv. Cyrila a Metoda: "Diela, ktoré tu vznikli na maliarskych plenéroch, viedli k vybudovaniu Terchovskej galérie umenia."



Najstarší umelecký spolok na Slovensku podľa terajšieho starostu UBS vytvára pre svojich členov dostatočný priestor na uplatnenie širokého spektra tvorivých aktivít a iniciatív bez toho, aby podmieňoval a diktoval svetonázorové postoje, určoval kreatívne tvorivé postupy a direktívne do nich zasahoval. "Vždy máme na zreteli motto našich predchodcov: V umení voľnosť! Verím, že aj táto naša jubilejná výstavná kolekcia v Galérii Pálffy to potvrdí, aj keď nebolo ľahké zostaviť ju a prezentovať verejnosti," uzavrel Semanco.