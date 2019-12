VIDEO: V Bratislave kamión narazil na pumpe do iných áut

Bratislava 13. decembra (TASR) – Záchranári v súčasnosti zasahujú na jednej z čerpacích staníc v Bratislave na diaľnici D1 v smere na Senec. Havarovalo tam nákladné auto, ktoré narazilo do ďalších áut. Informáciu potvrdila polícia na sociálnej sieti.



"Podľa doterajších informácií vodič nákladného motorového vozidla pri vchádzaní na čerpaciu stanicu z doposiaľ nezistených príčin narazil do ďalšieho nákladného motorového vozidla a následne do osobného auta. V dôsledku nárazu bolo osobné vozidlo odrazené do stojana čerpacej stanice," uviedli policajti.



Pri nehode utrpeli zranenie vodič kamióna i vodička osobného auta. Obaja boli prevezení do nemocnice. Zásah zdravotných záchranárov potvrdila aj hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová. "Vzhľadom na to, že zásah ešte nie je ukončený, bližšie informácie poskytneme neskôr," dodala pre TASR.