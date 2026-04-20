Pondelok 20. apríl 2026
V Bratislave komplikujú dopravu kolóny, najmä na výjazdoch z mesta

Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Dopravu v Bratislave a okolí komplikujú kolóny aj viaceré dopravné obmedzenia. Vodiči sa zdržia najmä na výjazdoch z mesta a na hlavných ťahoch smerom do centra. Informujú o tom viaceré zdroje dopravných informácií.

Zelená vlna STVR hlási zdržanie na diaľnici D1 za exitom Gagarinova smerom na Prístavný most, kde sa v zákrute zrazili dve vozidlá. Blokovaný je jeden pruh a tvorí sa kolóna. Nehodu eviduje aj na rýchlostnej ceste R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy na 11. kilometri, kde sa zrazili dve autá a blokujú pravý pruh. Zdržanie dosahuje približne 30 minút, rovnako aj na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku.

Kolóna sa tvorí aj na výjazde z Bratislavy smerom do Ivanky pri Dunaji, kde vodiči stratia približne 30 minút.

Stellacentrum eviduje v hlavnom meste aj ďalšie obmedzenia. Na Rožňavskej ulici smerom do centra pred križovatkou s Turbínovou stojí pokazené vozidlo a na vozovke je olej. Na Račianskej ulici pred Račianskym mýtom a na Šancovej ulici v smere ku Krížnej je blokovaný jeden jazdný pruh.

Zdržania do 10 až 15 minút hlásia aj na viacerých úsekoch, napríklad na D2 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač, na D4 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou, na D1 zo Senca smerom na Zlaté piesky či na trase Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji.
Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Zvládnete bez problémov diktát zo základnej školy?

Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise

HRABKO: Od premiérov závisí, či sa nevrátia zlé vzťahy SR a Maďarska

ULICAMI BRATISLAVY: Máme sa báť zemetrasení?