V Bratislave komplikujú dopravu nehody a kolóny

Bratislava 7. augusta (TASR) - Doprava v Bratislave sa v pondelok ráno komplikuje. Vodiči si postoja v kolónach aj 20 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Nehoda je hlásená na križovatke medzi Stromovou a Bárdošovou ulicou. Vodiči sa v kolóne smerom z Lamača zdržia asi 20 minút.



Rovnako si vodiči počkajú na bratislavskej diaľnici D1 za odpočívadlom Zlaté piesky v smere na Prístavný most. Blokovaný je tam pravý pruh. "Pre zrýchlenie odporúčame zipsové radenie," uviedla Zelená vlna RTVS.



Vodiči sa krátko zdržia aj v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri Ekonomickej univerzite v Bratislave smerom na Most Apollo.



S obmedzeniami treba počítať na Mostovej ulici a na Námestí Ľudovíta Štúra. Opravujú tam električkovú trať. "Električky v smere do Karlovej Vsi úsekom nepremávajú," dodala.