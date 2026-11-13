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V Bratislave sa koná posledná rozlúčka so spisovateľom P. Jarošom

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Na snímke Peter Jaroš. Foto: archív autora

SSpisovateľ Peter Jaroš, čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov, získal za svoju tvorbu viaceré ocenenia, okrem iného sa v roku 2000 sa stal nositeľom Radu Ľudovíta Štúra II. triedy.

Autor TASR
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Bratislava 13. novembra (TASR) - V piatok o 13.00 h sa vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave bude konať posledná rozlúčka so spisovateľom, scenáristom a dramaturgom Petrom Jarošom. Pokračovať bude o 14.30 h na bratislavskom Ondrejskom cintoríne. TASR o tom informovala manželka zosnulého Zuzana Jarošová. Peter Jaroš zomrel v nedeľu (8. 11.) vo veku 86 rokov. Do povedomia slovenskej kultúry vošiel kultovým románom Tisícročná včela. Preslávil sa aj scenárom k filmu Pacho, hybský zbojník.

Peter Jaroš sa narodil v Hybiach. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v rokoch 1958 až 1962 študoval odbor slovenčina a ruština. Po ukončení vysokej školy a absolvovaní základnej vojenskej služby pracoval ako redaktor v týždenníku Kultúrny život. Odtiaľ prešiel do literárnej redakcie Československého rozhlasu v Bratislave. V rokoch 1972 až 1990 pracoval ako scenárista a ústredný dramaturg v Slovenskej filmovej tvorbe na bratislavskej Kolibe.

Spisovateľ Peter Jaroš so španielskym prekladom románu Tisícročná včela, január 2025.
Foto: archív autora


Po Nežnej revolúcii pôsobil ako spisovateľ v slobodnom povolaní. V rokoch 1992 až 1994 bol poslancom Slovenskej národnej rady za Stranu demokratickej ľavice. V tomto období sa stal spoluautorom preambuly Ústavy SR. Po odchode z parlamentu bol umeleckým riaditeľom v nezávislej produkčnej filmovej spoločnosti Trigon Production a pracoval v Národnom literárnom centre a v Národnom osvetovom centre.

Spisovateľ Peter Jaroš s manželkou Zuzanou, január 2025.
Foto: archív autora


Jaroš je autorom troch desiatok kníh, šiestich rozhlasových hier a ôsmich filmových scenárov. Napísal jeden z najlepších slovenských románov 20. storočia, národný epos Tisícročná včela. V roku 1983 napísal spoločne s Jurajom Jakubiskom scenár k rovnomennému filmu Tisícročná včela, pričom Jakubisko sa chopil aj réžie. Snímka sa stala divácky najúspešnejším slovenským filmom desaťročia a bola aj kandidátom na filmového Oscara.

Na snímke ocenený spisovateľ Peter Jaroš počas udeľovania Štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana trom významným osobnostiam v Bratislave 16. septembra 2025. Peter Jaroš získal cenu za celoživotnú pastoračnú činnosť spojenú so šírením kresťanstva, humanizmu, idey lásky a pomoci blížnemu a tiež za aktívny príspevok k rozvoju cirkvi a vzdelávania.
Foto: TASR - Jaroslav Novák


Voľným pokračovaním Tisícročnej včely bol román Nemé ucho, hluché oko. Podľa vlastnej predlohy napísal tiež scenár k filmu Martina Ťapáka Pacho, hybský zbojník, ktorý sa takisto stretol s mimoriadnym diváckym úspechom a stal sa najúspešnejšou komédiou v dejinách slovenskej kinematografie.

SSpisovateľ Peter Jaroš, čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov, získal za svoju tvorbu viaceré ocenenia, okrem iného sa v roku 2000 sa stal nositeľom Radu Ľudovíta Štúra II. triedy.
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