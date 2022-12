V Bratislave má cez víkend snežiť, mesto tvrdí, že je na to pripravené

Bratislava 9. decembra (TASR) - V Bratislave má cez víkend snežiť. Meteorológovia predpovedajú, že najmä v západnej časti mesta a v jeho vyšších polohách môže napadnúť päť až desať centimetrov snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal aj výstrahu prvého stupňa. Mesto Bratislava deklaruje, že je na to pripravené a v pohotovosti má vozidlá i pracovníkov zimnej údržby. Pre obyvateľov bude k dispozícii aj "horúca linka", na ktorej môžu nahlasovať neodhrnuté či neprejazdné komunikácie.



"Počas výdatného sneženia nie je reálne očakávať suché cesty a chodníky. Robíme však všetko pre to, aby komunikácie boli v rámci možností čo najbezpečnejšie a dosahy nepriaznivého počasia na fungovanie mesta čo najmiernejšie," skonštatoval na sociálnej sieti bratislavský primátor Matúš Vallo.



V praxi to podľa neho znamená preventívne ošetrenie komunikácií pred snežením alebo poľadovicou, priebežné odhŕňanie a posyp ciest a chodníkov počas sneženia a následne čo najrýchlejšie zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti komunikácií v správe mesta po ukončení sneženia.



Pre Bratislavčanov bude k dispozícii aj "horúca linka" pre zimnú údržbu na čísle +421 2 5935 6777 alebo mailovej adrese zima@bratislava.sk. Nahlasovať tam môžu svoje podnety na odhŕňanie neprejazdných komunikácií. Operátori ich posielajú na vybavenie na mestský dispečing či na dispečing bratislavských mestských častí v závislosti od správcu komunikácie.



Do zimnej pohotovosti sa zapája aj mestská polícia, ktorá pomôže so sprievodom ťažkých mechanizmov či odklonom nákladnej dopravy mimo centra mesta pri pretrvávajúcich zlých poveternostných podmienkach. V prípade nezjazdnosti niektorých ciest sú policajti pripravení usmerňovať vodičov a tiež pomôcť s monitorovaním lokalít, kde môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.



"Dopravný podnik Bratislava vybavil viaceré vozidlá, najmä tie, ktorých trasy vedú po kopcovitých terénoch, špeciálnymi pneumatikami s odolnejším dezénom. V pohotovosti je energodispečing, ktorý rieši prípadnú námrazu na trakčnom vedení," poznamenal Vallo.



Bratislava od soboty (10. 12.) vyhlasuje kontinuálnu zimnú pohotovosť, ktorá potrvá do 9. marca 2023. Počas tohto času sú nonstop v pohotovosti všetky kapacity určené na prevenciu a zmiernenie dosahu nepriaznivého počasia.



Pripravenosť na sneh či ľad na chodníkoch a cestách hlásia aj viaceré bratislavské mestské časti.