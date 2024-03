V Bratislave má svoju samostatnú výstavu česká výtvarníčka V. Holcová

Bratislava 22. marca (TASR) - Kroužit nad propastí je názov prvej samostatnej výstavy maliarky a kresliarky Veroniky Holcovej v bratislavskej White & Weiss Gallery. "Je to umelkyňa, ktorá vyniká výnimočnou predstavivosťou, v ktorej intuitívne balansuje medzi realitou a fantáziou," približuje galéria výraznú postavu súčasnej českej výtvarnej scény, ktorej diela "vťahujú diváka do sveta snov a imaginácie".



Podľa kurátorky výstavy Dity Lamačovej svet Holcovej intuície a imaginácie nemá pevné hranice, preto jej diela umožňujú voľnú interpretáciu. "Jej imaginárne krajiny sú experimentálne, predstavujú rozličné formy života po antropocéne, ide v nich o akúsi maliarsku archeológiu budúcnosti, zobrazuje napríklad horiace mesto, ktoré je minulosťou a z ktorého popola vyrastajú biele kvety," dodáva Lamačová.



Holcová premieta do tvorby osobný život, pocity, zážitky, spomienky, predstavy či sny. Na aktuálnej výstave predstavuje dve základné línie svojej tvorby - kresbu a maľbu. "Maľby sú poetické a krehké, nachádzajú sa na rozmedzí medzi maľbou a kresbou. Štetcom spája voľnosť náhodne utvorenej škvrny s prepracovanými detailmi. Zobrazuje krajiny, ktoré sa nám zdajú na prvý pohľad známe, zároveň však pôsobia meditatívne, snovo a trochu aj znepokojivo, akoby ukrývali nejaké zvláštne tajomstvo," vysvetľuje kurátorka s tým, že Holcová nezobrazuje videnú skutočnosť, chce vyjadriť jej podstatu cez metafyzický presah.



Výstava potrvá do 26. apríla.



Veronika Holcová (1973) absolvovala v rokoch 1993 - 2000 ateliéry Jitky Svobodovej, Bedřicha Dlouhého, Vladimíra Skrepla a Vladimíra Kokoliu na pražskej Akadémii výtvarných umení. Od 90. rokov 20. storočia púta pozornosť tvorbou vymykajúcou sa dobovej štandardnej výtvarnej produkcii. Pravidelne vystavuje v Českej republike a v zahraničí. Jej práce sú zastúpené v zbierkach Národnej galérie Praha, súkromných a verejných zbierkach v Česku, Kanade, Švajčiarsku, Taliansku, Nemecku, Veľkej Británii, Číne a USA.