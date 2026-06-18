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V Bratislave má vyrásť nový polyfunkčný objekt Entra
Projekt má pozostávať z dvoch navzájom prepojených objektov - hlavného bytovo-polyfunkčného objektu A a doplnkového objektu B.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Na Odborárskej ulici v bratislavskom Novom Meste má vyrásť nový polyfunkčný objekt Entra. Priniesť má byty, kancelárie, ateliéry, obchodné priestory i galériu s kaviarňou. Začiatok výstavby je naplánovaný na štvrtý kvartál tohto roka, ukončenie výstavby vo štvrtom kvartáli 2028. TASR o tom informovali z developerskej divízne investičnej skupiny Haberl Real Estate, ktorá za projektom stojí.
„Názov Entra vychádza z myšlienky vstupu - vstupu do novej štvrte bývania v časti mesta, ktorá ešte len ukazuje svoj potenciál,“ skonštatoval projektový manažér Lukáš Svoboda.
Projekt má pozostávať z dvoch navzájom prepojených objektov - hlavného bytovo-polyfunkčného objektu A a doplnkového objektu B. Dominantou projektu bude objekt A, v ktorom sa na 5. až 12. nadzemnom podlaží bude nachádzať 46 bytov. Objekt B doplní projekt o galériu s kaviarňou, ateliéry a päť bytov na najvyššom 4. podlaží. Projekt má priniesť celkovo 51 bytov, 21 kancelárií, desať ateliérov, tri obchodné priestory. Jeho súčasťou má byť aj podzemná garáž s 50 parkovacími miestami a 36 exteriérových parkovacích státí.
„Názov Entra vychádza z myšlienky vstupu - vstupu do novej štvrte bývania v časti mesta, ktorá ešte len ukazuje svoj potenciál,“ skonštatoval projektový manažér Lukáš Svoboda.
Projekt má pozostávať z dvoch navzájom prepojených objektov - hlavného bytovo-polyfunkčného objektu A a doplnkového objektu B. Dominantou projektu bude objekt A, v ktorom sa na 5. až 12. nadzemnom podlaží bude nachádzať 46 bytov. Objekt B doplní projekt o galériu s kaviarňou, ateliéry a päť bytov na najvyššom 4. podlaží. Projekt má priniesť celkovo 51 bytov, 21 kancelárií, desať ateliérov, tri obchodné priestory. Jeho súčasťou má byť aj podzemná garáž s 50 parkovacími miestami a 36 exteriérových parkovacích státí.