V Bratislave minulý rok ošetrili a vykastrovali 1158 túlavých mačiek

Bratislava 20. februára (TASR) - Občianske združenie (OZ) Sloboda zvierat spolu s magistrátom hlavného mesta, OZ Mačky a OZ Pomoc pouličným mačkám minulý rok odchytili, vykastrovali, urobili veterinárnu prehliadku a ošetrili 1158 túlavých mačiek v Bratislave. Sloboda zvierat navyše vykastrovala a vrátila do pôvodného prostredia ďalších 313 mačiek. Informovala o tom predsedníčka organizácie Pavla Dugovičová s tým, že mesto vyčlenilo v rámci občianskeho rozpočtu na kastračný program 23.160 eur.



Bratislavčania by mali pri nájdení zabehnutého zvieraťa volať mestskú políciu. Odchyt následne vykoná Sloboda zvierat. V mestách a obciach by mali ľudia kontaktovať buď mestskú políciu alebo primátora či starostu, pripomína Dugovičová.



Poukazuje tiež na to, že zákon o veterinárnej starostlivosti nariaďuje samosprávam zabezpečovať odchyt túlavých zvierat, zaregistrovať každé túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat a umiestniť ho do karanténnej stanice či útulku.



"Žiaľ, mnohí starostovia o týchto povinnostiach stále nevedia a úlohy samospráv a štátu suplujú útulky, ktoré zachraňujú zvieratá z darov občanov," poznamenala Dugovičová. Dodala, že ak si samospráva odmieta plniť svoje zákonné povinnosti, môžu ju občania nahlásiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS). Tie môžu ukladať nápravné opatrenia, pokuty a v prípadoch vážnych porušení odobrať zviera i zakázať chov. Okrem RVPS môžu podľa Slobody zvierat občania kontaktovať aj Linku proti krutosti, podotkla Dugovičová.