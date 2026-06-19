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V Bratislave možno nájsť pitné fontánky, nainštalujú aj rozprašovače
V správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a Marianumu je vyše 20 pitných fontán.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - V hlavnom meste SR Bratislava možno počas horúčav nájsť viacero pitných fontánok. V týchto dňoch zároveň mestská organizácia Marianum začína inštalovať hmlové fontány a rozprašovače. K osvieženiu a zlepšeniu mikroklímy prispievajú v meste rovnako aj fontány. Letnú sezónu už odštartovali aj niektoré bratislavské kúpaliská. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
V správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a Marianumu je vyše 20 pitných fontán, napríklad na Námestí slobody, Hviezdoslavovom námestí, Župnom námestí, Hlavnom námestí, dve fontány U červeného raka, na Nádvorí Jána Nepomuckého v Primaciálnom paláci, na Hradnom vrchu, v parčíku na Svoradovej, ďalej sú to Pálffyovská fontána na Panskej, na detskom ihrisku na Adámiho, v multifunkčnom parku na Karloveskej, štyri v Sade Janka Kráľa, jedna na ihrisku na Železnej studničke, na rohu Karadžičovej a Záhradníckej, v Medickej záhrade a tiež vo Vodárenskom múzeu, priblížil Bubla. Pitná fontánka podľa neho pribudla aj v novo zrevitalizovanej Kochovej záhrade.
Na osvieženie v hlavnom meste slúžia aj rozprašovače a hmlové fontány, ktoré sú v správe Marianumu. „V týchto dňoch ich začína naša organizácia inštalovať. Nachádzajú sa zväčša v centre mesta, kde sa pohybuje najviac ľudí,“ podotkol Bubla. Dodal, že v prípade dlhšie trvajúcich horúčav zvykne mesto v spolupráci s BVS rozmiestňovať po meste aj cisterny s pitnou vodou.
Poukázal aj na fontány, ktorých je v Bratislave vyše 150. Za populárnu hovorca označil fontánu Družba na Námestí slobody, do ktorej je možné vstúpiť a v horúcich dňoch sa ovlažiť a schladiť sa.
„Bratislavčania taktiež môžu využiť pri zvýšených teplách aj návštevu niektorého zo siedmich bratislavských kúpalísk vrátane prírodného kúpaliska v Areáli zdravia Zlaté piesky. Kúpalisková sezóna odštartovala už 6. júna otvorením kúpaliska Delfín,“ povedal Bubla. Doplnil, že postupne otvorili svoje brány kúpaliská Mičurin, Krasňany, Lamač a Tehelné pole.
Počas teplých dní treba byť podľa Bublu všímavý a spolu s mestskou políciou apelujú aj na ochotu pomôcť zo strany ľudí, ktorí sa pohybujú mestom. „V prípade, ak zaregistrujete, že niekto kolabuje z tepla, je dôležité poskytnúť mu pomoc,“ poznamenal hovorca. Zároveň priblížil, že pracovníci mestského terénneho tímu celoročne zabezpečujú pitný režim pre ľudí bez domova v uliciach Bratislavy. V lete im rozdávajú minerálne vody.
V správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a Marianumu je vyše 20 pitných fontán, napríklad na Námestí slobody, Hviezdoslavovom námestí, Župnom námestí, Hlavnom námestí, dve fontány U červeného raka, na Nádvorí Jána Nepomuckého v Primaciálnom paláci, na Hradnom vrchu, v parčíku na Svoradovej, ďalej sú to Pálffyovská fontána na Panskej, na detskom ihrisku na Adámiho, v multifunkčnom parku na Karloveskej, štyri v Sade Janka Kráľa, jedna na ihrisku na Železnej studničke, na rohu Karadžičovej a Záhradníckej, v Medickej záhrade a tiež vo Vodárenskom múzeu, priblížil Bubla. Pitná fontánka podľa neho pribudla aj v novo zrevitalizovanej Kochovej záhrade.
Na osvieženie v hlavnom meste slúžia aj rozprašovače a hmlové fontány, ktoré sú v správe Marianumu. „V týchto dňoch ich začína naša organizácia inštalovať. Nachádzajú sa zväčša v centre mesta, kde sa pohybuje najviac ľudí,“ podotkol Bubla. Dodal, že v prípade dlhšie trvajúcich horúčav zvykne mesto v spolupráci s BVS rozmiestňovať po meste aj cisterny s pitnou vodou.
Poukázal aj na fontány, ktorých je v Bratislave vyše 150. Za populárnu hovorca označil fontánu Družba na Námestí slobody, do ktorej je možné vstúpiť a v horúcich dňoch sa ovlažiť a schladiť sa.
„Bratislavčania taktiež môžu využiť pri zvýšených teplách aj návštevu niektorého zo siedmich bratislavských kúpalísk vrátane prírodného kúpaliska v Areáli zdravia Zlaté piesky. Kúpalisková sezóna odštartovala už 6. júna otvorením kúpaliska Delfín,“ povedal Bubla. Doplnil, že postupne otvorili svoje brány kúpaliská Mičurin, Krasňany, Lamač a Tehelné pole.
Počas teplých dní treba byť podľa Bublu všímavý a spolu s mestskou políciou apelujú aj na ochotu pomôcť zo strany ľudí, ktorí sa pohybujú mestom. „V prípade, ak zaregistrujete, že niekto kolabuje z tepla, je dôležité poskytnúť mu pomoc,“ poznamenal hovorca. Zároveň priblížil, že pracovníci mestského terénneho tímu celoročne zabezpečujú pitný režim pre ľudí bez domova v uliciach Bratislavy. V lete im rozdávajú minerálne vody.