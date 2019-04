V Bratislave možno zažiť jarný deň so železničnou nostalgiou

Vlak ťahaný parným rušňom 555.3008 Mazutka vypravia z bratislavskej hlavnej stanice o 9.50 h.

Bratislava 12. apríla (TASR) – Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta si môžu počas soboty vyskúšať netradičnú formu dopravy po meste. Namiesto áut či vozidiel MHD ich odvezie parný vlak. Ten bude premávať ako súčasť podujatia pod názvom Prvý parný deň, ktorým otvárajú sezónu v Železničnom múzeu SR.



Vlak ťahaný parným rušňom 555.3008 Mazutka vypravia z bratislavskej hlavnej stanice o 9.50 h. "Postupne zastaví na staniciach v Lamači, Novom Meste, Petržalke a svoju cestu ukončí v Železničnom múzeu SR, v račianskej štvrti známej ako Rendez," informoval riaditeľ múzea Michal Tunega. "Popoludní bude zasa medzi areálom múzea, Račou, Vajnormi a bratislavskou hlavnou stanicou premávať historický vlak ťahaný motorovými rušňami,“ dodal.



Súčasťou podujatia bude v areáli múzea aj vozenie detí na drezinách alebo na stanovišti parného rušňa, prezentácia modulového koľajiska, prehliadka historickej techniky či moderovaná prehliadka múzea so sprievodcom. Program v múzeu sa začína o 11.00 h, trvá do 18.00 h.



Železničné múzeum organizuje podujatie v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), na podujatí sa podieľajú Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava, Klub železničnej nostalgie Bratislava-východ a Občianske združenie Vláčikovo.



Viac informácií možno nájsť na webe múzea.