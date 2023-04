V Bratislave na diaľničnom obchvate sa tvoria rozsiahle kolóny

Bratislava 27. apríla (TASR) - V Bratislave na diaľničnom obchvate sa vo štvrtok podvečer tvoria rozsiahle kolóny. Podľa Stella centra si vodiči počkajú do desať minút na D1 v úseku Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka.



Zelená vlna RTVS informuje, že na D2 za odpočívadlom Lamač v smere na Malacky sa zrazili tri autá, vodiči hlásili zdržanie aj na obchádzke cez Mlynskú dolinu a Lamačskú cestu. Nehodu už odstránili, úsek je plne prejazdný, kolóny sa rozbiehajú, vodiči stále stratia asi 15 minút.



Na D1 pri Triblavine v smere do Senca sa v ľavom pruhu zrazili dve autá, o niečo ďalej v pravom pruhu horela dodávka. Vodiči podľa Zelenej vlny RTVS hlásia zdržanie 45 minút. Kolóna je aj na vjazde do Viničného z Pezinka, kde sa zrazili dve autá.