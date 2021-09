VODIČI POZOR: Podjazd na Gagarinovej ulici je už sprejazdnený

Bratislava 17. septembra (TASR) - Zaplavený podjazd pri cintoríne na Gagarinovej ulici v Bratislave už otvorili. Tvoria sa však kolóny. Informuje o tom bratislavská polícia aj Zelená vlna na sociálnej sieti.



Zelená vlna upozorňuje vodičov, že v Bratislave sa po otvorení podjazdu tvoria rozsiahle kolóny a bude trvať, kým sa rozbehnú. "Na Dolných honoch sa zdržíte na všetkých výjazdoch smer centrum viac ako hodinu," uvádza. Obnovené sú aj linky 65, 75, 201 a 202 po pôvodných trasách, informuje Dopravný podnik Bratislava.



Zdržanie je v Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy. Vodiči si tam počkajú 25 minút. V Bratislave na Trnavskej ceste v smere do centra sa "ťukla" dodávka s autom, aj v tomto úseku sa vodiči zdržia.



Tridsaťminútová kolóna je na Ulici Svornosti a Popradskej ulici a tiež na úseku Most pri Bratislave - Vrakuňa - Bratislava.







