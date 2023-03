V Bratislave na jar otvoria prvú časť Eurovea 2

Bratislava 10. marca (TASR) - Po viac ako troch rokoch stavebných prác začne developerská spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) postupne odovzdávať do užívania pokračovanie komplexu Eurovea v Bratislave. Na máj je naplánované otvorenie rozšírenia nákupného centra s priľahlými verejnými priestormi. Prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower ako súčasť projektu by mali kolaudovať v lete. V piatok o tom informovali zástupcovia developera.



"Prebieha kolaudácia 'shoppingu', táto časť by sa mala otvárať v máji. Eurovea 2 sa tak prepojí s Eurovea 1 obchodnou a podzemnou parkovacou časťou a vytvorí sa jeden celok," uviedol pre médiá projektový manažér spoločnosti Ľuboš Kaštan.



Paralelne s tým sa upravuje nábrežná promenáda, ktorá bude predĺžená až po Most Apollo. Otvorená by mala byť rovnako v máji. Kolauduje sa tiež mestský bulvár na Pribinovej ulici, kde majú byť široké chodníky, zeleň či vodné plochy. Doprava je smerovaná pod úroveň terénu. "Na bulvári je zároveň pripravený koridor pre prípadnú električkovú trať. V prípade, že tadiaľ povedie, nebudú potrebné veľké rozkopávky a prekládky sietí," poznamenal Kaštan.



V súčasnosti je už skolaudovaná cesta poza Nové SND a tiež predĺženie Pribinovej ulice, ktorá prepája túto zónu s Prístavnou ulicou. Umožní tak priamy vstup z Mosta Apollo. V lete by sa mal skolaudovať bytový dom i obe administratívne budovy. Verejné priestory budú sprístupňované postupne do septembra.



Kým ostatné budovy sú dokončené a prebiehajú práce v interiéroch, dominante projektu, prvému slovenskému mrakodrapu Eurovea Tower chýba ešte fasádou uzavrieť najvyššie poschodie a dokončiť korunu tvoriacu architektonický vrchol. Fasáda má byť zároveň osvetlená.



Výzvou pri výstavbe bola napríklad aj blízkosť Dunaja. "Veľmi pozorne sme sledovali hladinu Dunaja. Začali sme zakladať z výkopu 14 metrov. S pilótami sme išli 32 metrov, takže to bolo takmer 50 metrov od pôvodného terénu," vysvetlil Kaštan. Päťmetrová základová doska pre mrakodrap sa betónovala nepretržite tri dni. Následne sa začal rysovať skelet do súčasnej výšky 168 metrov. Pri výstavbe bola zohľadnená tiež seizmicita či veterné pomery, ktoré boli realizované vo veternom tuneli v Londýne.