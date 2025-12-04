Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Bratislave na jar spustia zrekonštruovanú fontánu Svetový poštár

Fontána Svetový poštár, ktorá je dielom akademického sochára Martina Lettricha, bola v dôsledku vandalských zásahov posledné roky nefunkčná.

Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Od najbližšej jari bude opäť v prevádzke fontána Svetový poštár v hornej časti Poštovej ulice v Bratislave. Organizácia Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy ukončila jej kompletnú rekonštrukciu.

„Teší nás, že spúšťame do prevádzky ďalšiu z pozoruhodných fontán Starého Mesta a do ulíc Bratislavy sa tak vráti obľúbený vodný element,“ uviedol riaditeľ Marianum Robert Kováč. Priblížil, že vo štvrtok 11. decembra v predpoludňajších hodinách plánujú krátke skúšobné spustenie fontány do prevádzky. „Následne sa fontána riadne zazimuje a od budúcej jari, samozrejme, počítame s jej uvedením do riadnej prevádzky,“ doplnil Kováč.

Fontána Svetový poštár, ktorá je dielom akademického sochára Martina Lettricha, bola v dôsledku vandalských zásahov posledné roky nefunkčná. Jej obnova sa preto nezaobišla bez dôkladného očistenia kameňa bazéna, obvodového skleného múrika a samotnej plastiky. Bazén fontány vyžadoval úpravu prepadov a nové riešenie prekrytia nerezovým plechom. Aby bola prevádzka fontány bezproblémová a energeticky šetrná, rekonštrukciou prešla elektroinštalácia, rozvody vody, vetrací systém, vymenili sa čerpadlá, osvetlenie stĺpu fontány a vrchného chrliča s plastikou.
