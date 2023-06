V Bratislave na Námestí slobody spustili a sprístupnili fontánu Družba

Bratislava 24. júna (TASR) - V sobotu sprístupnilo hlavné mesto fontánu Družba na Námestí slobody v Bratislave. Stalo sa tak po 16 rokoch, počas ktorých bola jedna z najväčších fontán na Slovensku vypustená. Fontánu komplexne obnovili, jej fungovanie má byť úspornejšie. Úprava sa týkala aj námestia. Po novom bude možné do fontány bezpečne vstúpiť a schladiť sa.



"Po modernizácii je úspornejšia a najmä prístupná, pozýva k hre s vodou, deti si ju môžu užiť. Počas horúcich dní zároveň spríjemní lokálnu mikroklímu. Úpravou prešlo v rámci prvej fázy revitalizácie aj námestie, ktoré je teraz oveľa lepšie prispôsobené na konanie veľkých verejných zhromaždení, čo v minulosti pri koncipovaní tohto verejného priestoru nebolo žiaduce," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Hlavné mesto priblížilo, že po 40 rokoch sa vyčistil lipový kvet, pribudli nové trysky, debarierizovali sa pôvodné kaskádové bazény a zmodernizovala sa strojovňa. Fontána je po obnove výrazne prevádzkovo úspornejšia. Na časti námestia sa vysadili stromy, upravili vyvýšené záhony, pribudlo automatické zavlažovanie, nový mobiliár, osvetlenie aj unikátne liate terazzo, ktoré nahradilo pôvodnú popraskanú žulovú dlažbu.



Celá fontána dokáže fungovať v troch rôznych režimoch striekania – ide o suchý, klasický a kaskádový režim. Zrekonštruovanú fontánu poháňajú moderné technológie, čím bude ekonomicky aj ekologicky šetrnejšia. Kým v minulosti v nej cirkulovalo 2000 kubických metrov vody, po novom to bude desaťnásobne menej. Odstránením obvodového múra bazénov má byť zároveň prístupnejšia verejnosti.



Práce sa začali v novembri 2021. Aktuálnu podobu určila architektonická súťaž z roku 2017. V júni sa dokončila prvá etapa rekonštrukcie fontány a časti námestia. Na jeseň tohto roka sa začne druhá fáza rekonštrukcie, v rámci ktorej sa bude pokračovať s výsadbou ďalšej zelene a stromov, pribudne ihrisko pre najmenších a opravia sa posledné spevnené plochy na námestí.



Fontána Družba má tvar rozvíjajúceho sa 12-tonového lipového kvetu, ktorý symbolizuje priateľstvo a mier medzi národmi. Dielo vznikalo v rokoch 1979 až 1980.



Námestie slobody vzniklo v druhej polovici 20. storočia, jeho súčasťou bolo do roku 1992 aj súsošie s komunistickým prezidentom Klementom Gottwaldom. Námestie sa premenovalo na Námestie slobody po roku 1989 a slúžilo na príležitostné koncerty, spoločenské akcie či demonštrácie. Táto funkcia sa má na námestie vrátiť.