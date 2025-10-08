Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. október 2025Meniny má Brigita
< sekcia Regióny

V Bratislave na Pražskej ulici je prerušená premávka trolejbusov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Obmedzenia sa týkajú liniek 42, 49 a 64.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 8. októbra (TASR) - Na Stromovej a Pražskej ulici v Bratislave je v stredu ráno obojsmerne prerušená premávka trolejbusov. Dôvodom je oprava trolejového vedenia na Stromovej. Obmedzenia sa týkajú liniek 42, 49 a 64. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.

„Linky 42, 49 a 64 premávajú odklonenou trasou,“ zdôrazňuje DPB s tým, že nasadená je náhradná doprava. Linka 42 premáva medzi zastávkami Hodžovo námestie a Patrónka cez Palisády, Mudroňovu, Lovinského a Valašskú. Linky 49 a 64 premávajú zo zastávky Karpatská na Hlavnú stanicu a späť.

Náhradná doprava X42 premáva na trase Červený most, Patrónka, Valašská, Limbová, Stromová, Pražská, Hodžovo námestie, Kollárovo námestie a späť.

Náhradná doprava X49 premáva obojsmerne Hlavná stanica cez Pražskú, Stromovú, Vlársku na Národný ústav srdcových chorôb a Národný onkologický ústav.

Spadnuté trolejové vedenie na Stromovej ulici komplikuje podľa Zelenej vlny STVR aj dopravnú situáciu. V oboch smeroch je hlásené zdržanie desať až 20 minút. Kolóna sa preto tvorí aj v Mlynskej doline smerom na Patrónku, kde si vodiči postoja polhodinu.
.

Neprehliadnite

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

LITERÁRNY SVET SMÚTI: Nečakane zomrela známa spisovateľka

Nobelovu cenu za medicínu získali Brunkowová, Ramsdell a Sakaguči

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?