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NEHODA TROCH ÁUT: V Bratislave sa tvoria kolóny

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Blokovaný je ľavý pruh a premávku riadi polícia. Vodiči musia rátať so zdržaním vo všetkých smeroch.

Autor TASR
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Bratislava 4. júna (TASR) - V Bratislave na Račianskom mýte sa vo štvrtok ráno zrazili tri vozidlá. V tomto úseku sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

Blokovaný je ľavý pruh a premávku riadi polícia. Vodiči musia rátať so zdržaním vo všetkých smeroch.

Zdržanie do 15 minút je podľa Stellacentra v úseku Stupava - Záhorská Bystrica - Lamač. Vodiči si postoja v kolónach aj na D2 v smere Lozorno - Stupava - Lamač a na D4 v úseku Stupava - Devínska Nová Ves. Zdržanie je do desať minút.
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