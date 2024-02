V Bratislave na ulici Priekopy budú môcť parkovať aj návštevníci

Bratislava 1. februára (TASR) - Na ulici Priekopy v bratislavskom Ružinove sa od štvrtka zavádza možnosť parkovania aj pre návštevníkov. Magistrát hlavného mesta o tom informoval na sociálnej sieti. Ozrejmil, že miesta, ktoré mohli byť pre nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy pôvodne vyhradené len pre rezidentov, budú po novom slúžiť aj návštevníkom lokality.



"Na tejto ulici sa nachádza zdravotné stredisko a aj od obyvateľov sme dostávali spätnú väzbu, že možnosť parkovania pre návštevníkov je tu potrebná," uviedol magistrát. Pre návštevníkov bude parkovanie spoplatnené od pondelka do piatka v čase od 14.00 do 6.00 h.



Magistrát tiež zrealizoval značenie nových parkovacích miest medzi ulicami Priekopy a Prešovská, pozdĺž Bajkalskej ulice, čím zvýšil počet parkovacích miest v území. Zároveň vznikli nové miesta na krátkodobé zastavenie vzhľadom na potreby neďalekej školy na Prešovskej a Sartorisovej ulici. "Krátkodobé zastavenie bude možné počas pracovných dní v časoch od 7.00 do 8.00 h a od 13.00 do 17.00 h," dodalo mesto.



Systém Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili začiatkom roka 2022 v prvých troch zónach - Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Minulý rok k nim pribudli ďalšie lokality. Spustiť ďalšie nové zóny regulovaného parkovania plánuje hlavné mesto aj v roku 2024, a to v Dúbravke či Karlovej Vsi.