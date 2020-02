V Bratislave naďalej zbierajú aktivisti podpisy pod dve petície

Bratislava 29. februára (TASR) – V Bratislave môžu voliči naďalej stretnúť pred budovami s volebnými miestnosťami dobrovoľníkov, ktorí zbierajú podpisy. Jedna skupina, oblečená v bielych tričkách, zbiera podpisy pod petíciu za zákaz hazardu v hlavnom meste, a druhá, oblečená v modrých tričkách, pod petíciu proti zákazu hazardu v hlavnom meste. Pre TASR to potvrdili oslovení členovia viacerých okrskových komisií.



"Stoja pred budovou a oslovujú ľudí, aby sa im pod petíciu podpísali. Doslova sa predháňajú. Viacerí ľudia sa však podpíšu jedným a aj tým druhým," povedala pre TASR jedna z členov okrskovej komisie na Základnej škole Pankúchovej v bratislavskej Petržalke. Na priebeh volieb to podľa jej slov nemá vplyv, keďže do budovy školy nevstupujú. Kontrolovať to podľa nej boli aj policajti. Dobrovoľníci avizovali, že chcú podpisy pod petíciu zbierať, až kým sa volebné miestnosti nezavrú.



Za petíciou za zákaz hazardu v Bratislave stojí iniciatíva Zastavme hazard. Žiadajú v nej zákaz herní a kasín v hlavnom meste. Petíciu podporuje aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, viacerí bratislavskí starostovia i mestskí poslanci. V prípade, že bude mať petícia dostatok podpisov, hlavné mesto jej chce vyhovieť. Vallo nedávno vyhlásil, že neregulované rozšírenie hazardných hier negatívne mení tvár mesta a spôsobuje tiež závažné negatívne spoločenské a ľudské dôsledky. Po legislatívnej zmene stačí pod petíciu vyzbierať najmenej 15 percent podpisov obyvateľov hlavného mesta. V minulosti bol zákonný limit 30 percent.



Podpisy pod petíciu proti zákazu hazardu v Bratislave zbierajú podľa hovorkyne Asociácie zábavy a hier (AZAH) Dominiky Lukáčovej zamestnanci herní. Odmieta teda tvrdenia, že by šlo o platených aktivistov. "Sú riadne označení, aby bolo jasné, kto je za zákaz a kto za obmedzenie hazardu. Majú tričká, rollupy, letáky a každého človeka informujú, čo spôsobí zákaz hazardu a aké sú možnosti jeho regulácie," napísala hovorkyňa AZAH. Všetci ľudia podľa jej slov vedia, komu a čo podpisujú. "Toto 'znásilňovanie' zákazu hazardu v čase, keď rôzne mestá riešia problém čierneho hazardu a kvízomatov, považujeme za nepochopiteľné," uviedla Lukáčová. Dostupnosť hazardu sa v hlavnom meste už vďaka regulácii podľa asociácie znížila o dve tretiny. Riešením podľa AZAH tak nie je zákaz, ale regulácia hazardu.



Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra SR Eva Chmelová na margo zberu podpisov pod petície v čase parlamentných volieb uviedla, že zákon o podmienkach výkonu volebného práva nezamedzuje vykonávať takýmto spôsobom petície. "Je však dôležité, aby zberači podpisov pod petície ich zbierali tak, aby nenarúšali priebeh volieb a aby nezasahovali do činnosti okrskových volebných komisií. Je tiež dôležité, aby zberači neboli kandidátmi a nenavodzovali dojem, že nejakým spôsobom vedú volebnú kampaň v prospech niektorej politickej strany kandidujúcej vo voľbách," vysvetlila.