V Bratislave nainštalujú 730 ohrádok na zber vianočných stromčekov

Bratislava 15. decembra (TASR) - Živé vianočné stromčeky budú môcť Bratislavčania po sviatkoch umiestniť v 730 ohrádkach, ktoré v jednotlivých mestských častiach v týchto dňoch inštaluje Komunálny podnik Bratislavy a mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Zozbierané stromčeky použijú na výrobu nábytku, premenia sa však i na mulčovaciu kôru, ktorá poslúži v záhradkách a mestských parkoch.



"Teším sa, že čoraz viac Bratislavčaniek a Bratislavčanov využíva možnosť odniesť svoje vianočné stromčeky po sviatkoch do špeciálnych ohrádok a že z nich vyrobené knižnice poputujú ku konkrétnym deťom do rodín, ale aj do našich mestských inštitúcií, v ktorých poslúžia obyvateľom," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO Martina Čechová upozornila, že stromčeky treba pred odovzdaním do ohrádok zbaviť všetkých ozdôb. "V prípade, ak sa ohrádka nenachádza v blízkosti bydliska, môžu obyvatelia stromčeky odložiť aj do kompostovacieho zásobníka, hnedej zbernej nádoby na záhradný bioodpad alebo priniesť na Zberný dvor OLO," dodala Čechová.



Sieť ohrádok v hlavnom meste približuje interaktívna mapa na webe olo.sk. Odvoz stromčekov z ohrádok zabezpečí mestská firma od 7. januára až do 14. februára.