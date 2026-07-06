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V Bratislave narazilo auto do stromu, zranili sa štyria ľudia

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Snímka z miesta nehody. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Zasahujúci hasiči vozidlo stabilizovali, vykonali na ňom protipožiarne opatrenia a asistovali posádke zdravotníckych záchranárov pri ošetrení a transporte pacientov.

Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Na Agátovej ulici v bratislavskej Dúbravke narazilo v pondelok pred 00.30 h auto do stromu. Pri zrážke sa zranili štyria ľudia. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.

„Hasiči po vykonaní prvotného prieskumu zistili, že v automobile sa v čase dopravnej nehody nachádzali štyri osoby, ktoré boli v čase príjazdu hasičov už mimo vozidiel v opatere zdravotníckych záchranárov,“ priblížil hasičský zbor.

Zasahujúci hasiči vozidlo stabilizovali, vykonali na ňom protipožiarne opatrenia a asistovali posádke zdravotníckych záchranárov pri ošetrení a transporte pacientov.

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