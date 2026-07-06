< sekcia Regióny
V Bratislave narazilo auto do stromu, zranili sa štyria ľudia
Zasahujúci hasiči vozidlo stabilizovali, vykonali na ňom protipožiarne opatrenia a asistovali posádke zdravotníckych záchranárov pri ošetrení a transporte pacientov.
Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Na Agátovej ulici v bratislavskej Dúbravke narazilo v pondelok pred 00.30 h auto do stromu. Pri zrážke sa zranili štyria ľudia. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.
„Hasiči po vykonaní prvotného prieskumu zistili, že v automobile sa v čase dopravnej nehody nachádzali štyri osoby, ktoré boli v čase príjazdu hasičov už mimo vozidiel v opatere zdravotníckych záchranárov,“ priblížil hasičský zbor.
Zasahujúci hasiči vozidlo stabilizovali, vykonali na ňom protipožiarne opatrenia a asistovali posádke zdravotníckych záchranárov pri ošetrení a transporte pacientov.
„Hasiči po vykonaní prvotného prieskumu zistili, že v automobile sa v čase dopravnej nehody nachádzali štyri osoby, ktoré boli v čase príjazdu hasičov už mimo vozidiel v opatere zdravotníckych záchranárov,“ priblížil hasičský zbor.
Zasahujúci hasiči vozidlo stabilizovali, vykonali na ňom protipožiarne opatrenia a asistovali posádke zdravotníckych záchranárov pri ošetrení a transporte pacientov.