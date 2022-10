V Bratislave narazilo auto do zastávky, najmenej štyria ľudia sú mŕtvi

Bratislava 2. októbra (TASR) - Na bratislavskej Zochovej ulici narazilo krátko po 22.15 h auto do zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Nehoda si podľa doterajších informácií vyžiadala štyroch mŕtvych a sedem zranených. Polícia a hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.



"Podľa doterajších informácii vodič osobného motorového vozidla narazil do zastávky MHD, na ktorej sa v tom čase nachádzalo viacero osôb," uviedli policajti. Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) priblížilo, že po príchode na miesto udalosti museli vyslobodzovať osoby z vozidla aj spod vozidla.



Na mieste zasahujú všetky záchranárske zložky. "Na mieste aktuálne vykonávame potrebné úkony. Akonáhle to situácia umožní, poskytneme bližšie informácie," doplnila polícia.