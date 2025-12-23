< sekcia Regióny
V Bratislave nasadia do premávky 126 nových autobusov
Vozár spresnil, že DPB v budúcom roku uvedie do premávky 80 kĺbových autobusov na dieselový pohon, 43 kĺbových CNG autobusov a tri elektrobusy.
Autor TASR
Bratislava 23. decembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) nasadí budúci rok do premávky 126 nových autobusov, z toho 43 s CNG pohonom. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.
Ako priblížil, DPB v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava objednal ďalších 15 kĺbových autobusov SOR NS 18 CNG. „DPB tak pokračuje v systematickej modernizácii vozidlového parku,“ dodal Vozár.
Poukázal aj na dohodu so zmluvným partnerom SPP CNG, vďaka ktorej DPB získa finančný príspevok 10.000 eur na každý zakúpený CNG autobus. „Celkovo tak pôjde o podporu presahujúcu 400.000 eur, ktorú bude možné využiť nielen na efektívnejšiu prevádzku, ale aj na zlepšovanie pracovného prostredia pre kolegov v podniku. Táto spolupráca je súčasťou výhodného kontraktu na dodávku paliva pre naše CNG vozidlá,“ uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.
Ako doplnil Vozár, nové vozidlá prinesú modernejšie technológie a vyšší štandard cestovania. „Obnova vozidlového parku CNG autobusmi zároveň prispieva k znižovaniu lokálnych emisií v mestskom prostredí. DPB týmto krokom nadväzuje na dlhodobú stratégiu ekologizácie mestskej dopravy a zvyšovania komfortu pre cestujúcich,“ podotkol.
Vozár spresnil, že DPB v budúcom roku uvedie do premávky 80 kĺbových autobusov na dieselový pohon, 43 kĺbových CNG autobusov a tri elektrobusy. „V roku 2026 zaradí DPB do prevádzky aj desať nových nízkopodlažných jednosmerných električiek,“ poznamenal.
Ako priblížil, DPB v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava objednal ďalších 15 kĺbových autobusov SOR NS 18 CNG. „DPB tak pokračuje v systematickej modernizácii vozidlového parku,“ dodal Vozár.
Poukázal aj na dohodu so zmluvným partnerom SPP CNG, vďaka ktorej DPB získa finančný príspevok 10.000 eur na každý zakúpený CNG autobus. „Celkovo tak pôjde o podporu presahujúcu 400.000 eur, ktorú bude možné využiť nielen na efektívnejšiu prevádzku, ale aj na zlepšovanie pracovného prostredia pre kolegov v podniku. Táto spolupráca je súčasťou výhodného kontraktu na dodávku paliva pre naše CNG vozidlá,“ uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.
Ako doplnil Vozár, nové vozidlá prinesú modernejšie technológie a vyšší štandard cestovania. „Obnova vozidlového parku CNG autobusmi zároveň prispieva k znižovaniu lokálnych emisií v mestskom prostredí. DPB týmto krokom nadväzuje na dlhodobú stratégiu ekologizácie mestskej dopravy a zvyšovania komfortu pre cestujúcich,“ podotkol.
Vozár spresnil, že DPB v budúcom roku uvedie do premávky 80 kĺbových autobusov na dieselový pohon, 43 kĺbových CNG autobusov a tri elektrobusy. „V roku 2026 zaradí DPB do prevádzky aj desať nových nízkopodlažných jednosmerných električiek,“ poznamenal.