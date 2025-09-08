Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. september 2025Meniny má Miriama
< sekcia Regióny

VIDEO: NEBEZPEČNÝ NÁLEZ V BRATISLAVE: Objavili nevybuchnutú muníciu

.
Na snímke príslušníci mestskej polície zaisťujú okolie na Landererovej ulici v Bratislave v pondelok 8. septembra 2025. Foto: TASR - Pavol Zachar

Podľa fotoreportéra TASR sú na mieste policajti. Zabezpečujú miesto nálezu munície.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. septembra (TASR) - Pri výkopových prácach našli v Bratislave nevybuchnutú muníciu. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek. Evakuáciu osôb z okolia miesta zatiaľ nepotvrdil.

Podľa fotoreportéra TASR sú na mieste policajti. Zabezpečujú miesto nálezu munície.

.

Neprehliadnite

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju