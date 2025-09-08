< sekcia Regióny
VIDEO: NEBEZPEČNÝ NÁLEZ V BRATISLAVE: Objavili nevybuchnutú muníciu
Podľa fotoreportéra TASR sú na mieste policajti. Zabezpečujú miesto nálezu munície.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 8. septembra (TASR) - Pri výkopových prácach našli v Bratislave nevybuchnutú muníciu. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek. Evakuáciu osôb z okolia miesta zatiaľ nepotvrdil.
