< sekcia Regióny
V Bratislave našli telo mŕtveho muža
Bližšie informácie podľa nej polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. októbra (TASR) - V záhradnom dome na ulici Pri Bielom kríži v Bratislave našli v sobotu popoludní mŕtve telo muža. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Objasnila, že na mieste sa vykonávajú procesné úkony.
„Dnes krátko po 16.30 h boli policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III vyslaní k prevereniu oznámenia o náleze tela bez známok života v záhradnom dome na ulici Pri Bielom kríži,“ priblížila hovorkyňa.
Bližšie informácie podľa nej polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.
„Dnes krátko po 16.30 h boli policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III vyslaní k prevereniu oznámenia o náleze tela bez známok života v záhradnom dome na ulici Pri Bielom kríži,“ priblížila hovorkyňa.
Bližšie informácie podľa nej polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.