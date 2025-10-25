Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Bratislave našli telo mŕtveho muža

Snímka z miesta nálezu mŕtveho tela. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Bližšie informácie podľa nej polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.

Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) - V záhradnom dome na ulici Pri Bielom kríži v Bratislave našli v sobotu popoludní mŕtve telo muža. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Objasnila, že na mieste sa vykonávajú procesné úkony.

„Dnes krátko po 16.30 h boli policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III vyslaní k prevereniu oznámenia o náleze tela bez známok života v záhradnom dome na ulici Pri Bielom kríži,“ priblížila hovorkyňa.

