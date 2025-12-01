Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. december 2025Meniny má Edmund
< sekcia Regióny

V Bratislave našli v kríkoch telo mŕtveho muža

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Na miesto privolali obhliadajúceho lekára, ktorý vylúčil cudzie zavinenie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. decembra (TASR) - Bratislavskí policajti boli v pondelok ráno krátko po 9.30 h vyslaní na Gagarinovu ulicu v Bratislave, kde sa nachádzalo telo muža bez známok života. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia. Telo bolo v kríkovom poraste.

„Na mieste našli telo 49-ročného muža bez známok života. Na miesto privolali obhliadajúceho lekára, ktorý vylúčil cudzie zavinenie,“ napísali policajti.

.

Neprehliadnite

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy

OTESTUJTE SA: Poznáte svetové mestá podľa ich kuriozít?

Na protest proti progresivizmu prišli do centra Košíc stovky ľudí