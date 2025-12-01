< sekcia Regióny
V Bratislave našli v kríkoch telo mŕtveho muža
Na miesto privolali obhliadajúceho lekára, ktorý vylúčil cudzie zavinenie.
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Bratislavskí policajti boli v pondelok ráno krátko po 9.30 h vyslaní na Gagarinovu ulicu v Bratislave, kde sa nachádzalo telo muža bez známok života. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia. Telo bolo v kríkovom poraste.
„Na mieste našli telo 49-ročného muža bez známok života. Na miesto privolali obhliadajúceho lekára, ktorý vylúčil cudzie zavinenie,“ napísali policajti.
